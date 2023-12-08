В Свердловской области стартовал первый этап формирования бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Комиссия по бюджету и экономической политике Екатеринбургской городской думы одобрила ...24.11.2023 В бюджет Свердловской области на 2024 год добавили еще 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В бюджет Свердловской области на 2024 год добавят еще 10 млрд руб. Такое решение было ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 В Свердловской области начала работу комиссия по подготовке проекта регионального бюджета на 2024 год ко второму чтению
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области стартовала работа временной согласительной комиссии по ...15.09.2023 Стартовал основной этап формирования бюджета Свердловской области на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Минфин Свердловской области завершил подготовительный этап работы над проектом ...