В Свердловской области стартовал первый этап формирования бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Свердловской области началось формирование бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Об этом написала в личном Телеграм-канале спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.



«Это важная процедура, от нее зависит, какие проекты будут реализованы в регионе в будущем. Задача — создать фундамент основного финансового плана», — подчеркнула Л. Бабушкина.



В ближайшие две недели депутаты Законодательного собрания Свердловской области, а также представители региональных и муниципальных органов власти будут обсуждать основные направления финансовой поддержки всех территорий Среднего Урала.



Людмила Бабушкина также заявила, что бюджет Свердловской области останется социально ориентированным. В нем будут предусмотрены средства на газификацию, ремонт и строительство дорог, инфраструктурные проекты, улучшение качества питьевой воды, поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.



Процедура рассмотрения и принятия бюджета области продлится до декабря 2024 года, когда главный финансовый документ региона будет принят окончательно.