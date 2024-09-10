УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:23

В Екатеринбурге специалисты прогнозируют в ноябре подъем заболеваемости гриппом Б

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Екатеринбурге лабораторно подтверждено несколько случаев гриппа Б. Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости в ноябре. Как и в прошлом году, ожидаются штаммы A (H1N1), А (H3N2) и грипп Б. Об этом сообщил сегодня главный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По его словам, сезон острых респираторных инфекций начался еще в сентябре. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге зарегистрировано более 16 тыс. обращений с ОРВИ, по области — 34 тыс.

«Прививочная кампания в городе идет с 23 августа, и в настоящее время привито 22-23%. Чтобы предотвратить эпидемию, необходимо вакцинировать 65% населения», — сказал А. Харитонов.

Он также напомнил, что в рамках национального календаря сделать прививку бесплатно могут дети и подростки до 18 лет, студенты и беременные женщины (во 2-3 триместрах), жители старше 60 лет, лица с любыми хроническими заболеваниями и представители отдельных профессий: медицинские работники, педагоги, сотрудники коммунальных предприятий, торговли, транспорта и социальной сферы.

Напомним, в Свердловской области с 30 сентября по 6 октября региональная служба Роспотребнадзора зарегистрировала 34,9 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Число заболевших в сравнении с показателем предыдущей недели снизилось на 5,1% (средний многолетний уровень превышен на 10,5%). 55,5% заболевших — дети.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 10:01 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...

10.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...

12.03.2015 В Екатеринбурге сняты карантинные ограничительные мероприятия

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге среди всех возрастных категорий ...

25.02.2009 Уровень заболеваемости населения Екатеринбурга острыми респираторными инфекциями превысил показатель предыдущей недели на 47%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2009. С 16 по 22 февраля в г. Екатеринбурге зарегистрировано 14 785 случаев острых ...

29.01.2009 В Екатеринбурге растет число случаев заболевания острыми респираторными инфекциями

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2009. За неделю с 19 по 25 января 2009 года в г. Екатеринбурге зарегистрировано 4843 случая ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (202)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18