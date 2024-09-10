В Екатеринбурге специалисты прогнозируют в ноябре подъем заболеваемости гриппом Б

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...10.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 34,3%
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. В Свердловской области со 2 по 8 сентября зарегистрировано почти 22,8 тыс. случаев ...12.03.2015 В Екатеринбурге сняты карантинные ограничительные мероприятия
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2015. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге среди всех возрастных категорий ...25.02.2009 Уровень заболеваемости населения Екатеринбурга острыми респираторными инфекциями превысил показатель предыдущей недели на 47%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2009. С 16 по 22 февраля в г. Екатеринбурге зарегистрировано 14 785 случаев острых ...29.01.2009 В Екатеринбурге растет число случаев заболевания острыми респираторными инфекциями
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2009. За неделю с 19 по 25 января 2009 года в г. Екатеринбурге зарегистрировано 4843 случая ...