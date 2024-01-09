Роспотребнадзор заявил о распространении в регионах тридемии COVID-19, гриппа и ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 23 тыс. 790 случаев ...

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области на 2,1% превышает средний многолетний уровень

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. По данным ФГБУ НИИ гриппа Минздравсоцразвития России, с 20 по 26 февраля 2012 года в 59 ...

Об эпидемии гриппа в Чите объявил Роспотребнадзор — эпидпорог превышен в 4,1 раза, принято решение о приостановлении ...

В 2009 году в Свердловской области было зарегистрировано более 1 млн. случаев ОРВИ и гриппа

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2010. «Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям без ОРВИ и ...