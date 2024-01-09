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09.01.2024

Роспотребнадзор заявил о распространении в регионах тридемии COVID-19, гриппа и ОРВИ

УрБК, Москва, 09.01.2024. Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении в регионах тридемии — эпидемии COVID-19, гриппа и ОРВИ. Информацию об этом публикуют «Известия» со ссылкой на исследования специалистов ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

Так, эксперты отмечают, что к середине зимы уровень заболеваемости тремя вирусами на территории РФ находится на пике. Например, количество зафиксированных случаев гриппа и ОРВИ составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше нормы на 83%. В основном распространяется грипп А (H3N2). Всего заболеваемость выше среднего в 46 регионах.

Эксперты отмечают, что спад заболеваемости можно ожидать к марту. При этом основной причиной тридемии специалисты называют нежелание родителей ставить прививки от гриппа и COVID-19 детям.

Отметим, что, согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за четыре недели заболеваемость COVID-19 снизилась на 79%: за неделю с 1 по 7 января вирусом заразились 502 человека.
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