Роспотребнадзор заявил о распространении в регионах тридемии COVID-19, гриппа и ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2022. В Свердловской области с 31 октября по 6 ноября зарегистрировано 23 тыс. 790 случаев ...01.03.2012 Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге снижается
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. По данным ФГБУ НИИ гриппа Минздравсоцразвития России, с 20 по 26 февраля 2012 года в 59 ...01.02.2011 В Чите объявлена эпидемия гриппа
Об эпидемии гриппа в Чите объявил Роспотребнадзор — эпидпорог превышен в 4,1 раза, принято решение о приостановлении ...19.01.2010 В 2009 году в Свердловской области было зарегистрировано более 1 млн. случаев ОРВИ и гриппа
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2010. «Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным заболеваниям без ОРВИ и ...02.12.2009 В Свердловской области зарегистрирован 521 случай лабораторно подтвержденного гриппа, вызванного высокопатогенным вирусом А/H1N1/09
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2009. За пять недель эпидемиологического неблагополучия суммарно зарегистрировано 240 587 ...