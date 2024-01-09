В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 января COVID-19 заразились 502 человека.



За четыре недели заболеваемость снизилась на 79% (с 4 по 10 декабря было выявлено 2 тыс. 329 случаев).



При этом с 1 по 7 января госпитализировано 57 человек, выздоровело — 770, смертельных случаев не зарегистрировано.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, за неделю с 1 по 7 января коронавирусом в России заразилось 25 тыс. 922 человека, выздоровело 40 тыс. 958 человек, умерло — 123.