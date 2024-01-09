В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...19.12.2023 В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16%
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...12.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...28.11.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...24.10.2023 На Среднем Урале за неделю выявлено 313 случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...