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09.01.2024

В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 января COVID-19 заразились 502 человека.

За четыре недели заболеваемость снизилась на 79% (с 4 по 10 декабря было выявлено 2 тыс. 329 случаев).

При этом с 1 по 7 января госпитализировано 57 человек, выздоровело — 770, смертельных случаев не зарегистрировано.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, за неделю с 1 по 7 января коронавирусом в России заразилось 25 тыс. 922 человека, выздоровело 40 тыс. 958 человек, умерло — 123.
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