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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1 тыс. 410 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 декабря COVID-19 заразились 1 тыс. 410 человек.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 28% (с 11 по 17 декабря было выявлено 1 тыс. 958 случаев), за две недели заболеваемость упала на 40% (с 4 по 10 декабря было выявлено 2 тыс. 329 случаев). При этом выздоровело на прошлой неделе 1 тыс. 634 человека.

За указанный период 12 человек скончались от этой болезни. Неделей раньше — с 11 по 17 декабря — было выявлено семь таких случаев.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, за неделю с 11 по 17 декабря коронавирусом в России заразилось 96 тыс. 903 человека, а с 18 по 24 декабря — 79 тыс. 032. Выздоровело за последнюю неделю 98 тыс. 252 человека, умерло — 186.
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