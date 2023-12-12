В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 декабря COVID-19 заразилось 1 тыс. 958 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 16% (с 4 по 10 декабря было выявлено 2 тыс. 329 случаев).



Однако за указанный период семь человек скончались от этой болезни. Неделей раньше — с 4 по 10 декабря — было выявлено шесть таких случаев. При этом 2 тыс. 512 человек выздоровели.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. Так, за неделю с 4 по 10 декабря коронавирусом в России заразилось 107 тыс. 174 человека, а с 11 по 17 декабря — 96 тыс. 903 человека. Выздоровело за последнюю неделю 104 тыс. 752 человека, умерло — 164.