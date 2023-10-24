УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
24.10.2023

На Среднем Урале за неделю выявлено 313 случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 октября COVID-19 заразилось 313 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (со 9 по 15 октября — 320 случаев).

Также за указанный период снизилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 9 по 15 октября таких было зарегистрировано 81 человек, а с 16 по 22 октября — 59. Также за период с 16 по 22 октября от вирусного заболевания в Свердловской области умерло 2 человека, 214 выздоровели.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период, наоборот, выросла. Так, за неделю со 9 по 15 октября коронавирусом в России заразилось 16 тыс. 852 человека, а с 16 по 22 октября — 19 тыс. 922 человека. При этом 3 тыс. 172 человека было госпитализировано, 15 тыс. 722 человека выздоровели, 50 человек умерли.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...

10.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...

03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...

26.09.2023 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...

12.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18