На Среднем Урале за неделю выявлено 313 случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 октября COVID-19 заразилось 313 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (со 9 по 15 октября — 320 случаев).



Также за указанный период снизилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 9 по 15 октября таких было зарегистрировано 81 человек, а с 16 по 22 октября — 59. Также за период с 16 по 22 октября от вирусного заболевания в Свердловской области умерло 2 человека, 214 выздоровели.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период, наоборот, выросла. Так, за неделю со 9 по 15 октября коронавирусом в России заразилось 16 тыс. 852 человека, а с 16 по 22 октября — 19 тыс. 922 человека. При этом 3 тыс. 172 человека было госпитализировано, 15 тыс. 722 человека выздоровели, 50 человек умерли.