УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:45

На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября COVID-19 заразилось 320 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (со 2 по 8 октября — 351 случай).

В то же время за указанный период выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, со 2 по 8 октября таких было зарегистрировано 69 человек, а с 9 по 15 октября — 81.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период, наоборот, выросла. Так, за неделю со 2 по 8 октября коронавирусом в России заразилось 16 тыс. 127 человек, а с 9 по 15 октября — 16 тыс. 852 человека.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...

03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...

26.09.2023 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 ...

26.09.2023 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...

12.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (400)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18