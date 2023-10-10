На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября COVID-19 заразилось 320 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (со 2 по 8 октября — 351 случай).



В то же время за указанный период выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, со 2 по 8 октября таких было зарегистрировано 69 человек, а с 9 по 15 октября — 81.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период, наоборот, выросла. Так, за неделю со 2 по 8 октября коронавирусом в России заразилось 16 тыс. 127 человек, а с 9 по 15 октября — 16 тыс. 852 человека.