На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...26.09.2023 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19
Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 ...26.09.2023 На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...19.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...12.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...