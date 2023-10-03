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На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 октября COVID-19 заразился 351 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (с 25 сентября по 1 октября — 439 случаев).

В то же время за указанный период выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 25 сентября по 1 октября таких было зарегистрировано 58 человек, а со 2 по 8 октября — 69.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период также снизилась. Так, за неделю с 25 сентября по 1 октября в России коронавирусом заразилось 16 тыс. 429 человек, а со 2 по 8 октября — 16 тыс. 127.
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