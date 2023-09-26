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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября по 1 октября COVID-19 заразилось 439 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась (с 18 по 24 сентября — 457 случаев).

В то же время за указанный период снизилось число выздоровевших свердловчан. Так, с 18 по 24 сентября таких было зарегистрировано 440 человек, а с 25 сентября по 1 октября — 386.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Так, за неделю с 18 по 24 сентября в России коронавирусом заразилось 14 тыс. 435 человек, а с 25 сентября по 1 октября — 16 тыс. 429.
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