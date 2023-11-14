На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 30%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 ноября COVID-19 заразилось 1 тыс. 229 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 30% (с 6 по 12 ноября — 951 случай).



За указанный период также увеличилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 6 по 12 ноября было выявлено 137 таких случаев, а с 13 по 19 ноября — 146.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период также выросла. Так, за неделю с 6 по 12 ноября коронавирусом в России заразилось 41 тыс. 386 человек, а с 13 по 19 ноября — 58 тыс. 150.