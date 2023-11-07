На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября COVID-19 заразился 951 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 50% (с 30 октября по 5 ноября — 636 случаев).



За указанный период также увеличилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 30 октября по 5 ноября было выявлено 120 таких случаев, а с 6 по 12 ноября — 137.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период также выросла. Так, за неделю с 30 октября по 5 ноября коронавирусом в России заразился 34 тыс. 191 человек, а с 6 по 12 ноября — 41 тыс. 386.