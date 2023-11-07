На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 октября ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 октября COVID-19 заразилось 455 ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...10.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...