В Свердловской области за неделю COVID-19 заразился 501 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...02.04.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 455 человек
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 по 31 ...14.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%
Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября COVID-19 заразился 951 ...14.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ...10.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразился 351 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю со 2 по 8 ...