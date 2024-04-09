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В Свердловской области за неделю COVID-19 заразился 501 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 апреля COVID-19 заразился 501 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 10%.

При этом уменьшилось количество умерших из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 1 по 7 апреля было выявлено девять таких случаев, а с 8 по 14 апреля — два. Также уменьшилось число госпитализированных: с 1 по 7 апреля их было 80, с 8 по 14 апреля — 75.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 сократилась. Так, с 1 по 7 апреля было выявлено 19 тыс. 954 заразившихся, с 8 по 14 апреля — 18 тыс. 137.
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