В Свердловской области за неделю COVID-19 заразился 501 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 апреля COVID-19 заразился 501 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 10%.



При этом уменьшилось количество умерших из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 1 по 7 апреля было выявлено девять таких случаев, а с 8 по 14 апреля — два. Также уменьшилось число госпитализированных: с 1 по 7 апреля их было 80, с 8 по 14 апреля — 75.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 сократилась. Так, с 1 по 7 апреля было выявлено 19 тыс. 954 заразившихся, с 8 по 14 апреля — 18 тыс. 137.