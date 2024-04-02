В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 455 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 по 31 ...26.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...19.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 485 человек
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...23.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...16.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...