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В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 455 человек

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 апреля COVID-19 заразились 455 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших не изменилось.

При этом выросло количество умерших из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 25 по 31 марта было выявлено семь таких случаев, а с 1 по 7 апреля — девять. Также увеличилось число госпитализированных: с 25 по 31 марта их было 77, с 1 по 7 апреля — 80.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 сократилась. Так, с 25 по 31 марта было выявлено 21 тыс. 590 заразившихся, с 1 по 7 апреля — 19 тыс. 954.
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