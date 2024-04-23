В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 345 человек

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 апреля по 5 мая COVID-19 заразились 345 человек. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось на 88 человек.



Умерло из-за коронавируса в указанный период два человека, в то время как за неделю с 22 по 28 апреля этот показатель составил четыре человека. Количество госпитализированных с 29 апреля по 5 мая — 56 человек, неделей ранее медики изолировали 85 заболевших.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 резко сократилась. Так, с 22 по 28 апреля было выявлено 14 тыс. 940 заразившихся, с 29 апреля по 5 мая — 10 тыс. 913.