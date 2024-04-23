В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 345 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...16.04.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразился 501 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...09.04.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 455 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...23.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...16.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...