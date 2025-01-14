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На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 193 человека

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 января 2025 года COVID-19 заразились 193 человека. Это незначительно меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 218 человека).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли четыре человека, госпитализированы 25 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций незначительно снизилось.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций выросло на 4,9%. При этом уменьшилось и число поправившихся пациентов, их стало на 20,4% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 43 человека (неделей ранее — 37).
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