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14.01.2025

На Среднем Урале число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 января 2025 года COVID-19 заразились 218 человек. Это незначительно меньше показателя предыдущей недели (с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года заразился 241 человек).

При этом число госпитализаций выросло в два раза. За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализированы 22 свердловчанина (неделей ранее — 11), умерли два человека.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций также увеличилось (+10%). При этом число поправившихся пациентов за неделю снизилось на 8%.

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 37 человек (неделей ранее — 32).
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