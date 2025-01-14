На Среднем Урале число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 января 2025 года COVID-19 заразились 218 человек. Это незначительно меньше показателя предыдущей недели (с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года заразился 241 человек).



При этом число госпитализаций выросло в два раза. За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализированы 22 свердловчанина (неделей ранее — 11), умерли два человека.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 увеличился на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций также увеличилось (+10%). При этом число поправившихся пациентов за неделю снизилось на 8%.



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 37 человек (неделей ранее — 32).