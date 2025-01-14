На Среднем Урале число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 декабря ...25.12.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 852 человека
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...18.12.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились более 1,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...20.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 1 тыс. 045 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...06.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 855 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 28 октября ...