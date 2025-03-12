На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 29%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 марта 2025 года COVID-19 заразились 52 человека. Это на 28,7% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 73 человека).



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализированы 12 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций увеличилось на 71,4%. Неделей ранее в Свердловской области были госпитализированы 7 человек. Летальных исходов из-за COVID-19 в регионе за этот период зарегистрировано не было.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 14,6% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций также снизилось на 15,5%. При этом уменьшилось и количество поправившихся пациентов (-10,9%).



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 16 человек (неделей ранее — 19).