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Вчера, 10:32

На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 10 по 16 февраля 2025 года COVID-19 заразились 118 человек. Это на 2,61% больше показателя предыдущей недели (тогда заразились 115 человек).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализированы 14 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций увеличилось на 27,2%. Неделей ранее в Свердловской области были госпитализированы 11 человек.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций также снизилось на 1,8%. При этом уменьшилось и количество поправившихся пациентов (-15,7%).

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 19 человек (неделей ранее — 17).
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