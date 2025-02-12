На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 3%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 3 по 9 ...06.02.2025 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 12%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 27 января по ...29.01.2025 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...09.01.2025 Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю снизилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 декабря ...25.12.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 852 человека
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...