На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 852 человека

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 декабря 2024 года COVID-19 заразились 852 человека. Это на 40,1% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 1 424 человека).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли шесть человек, госпитализированы 92 свердловчанина. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций незначительно снизилось.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 16% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций также снизилось (-10,4%). При этом уменьшилось и число поправившихся пациентов, их стало на 4,1% меньше по сравнению с предыдущим периодом.



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 56 человек (неделей ранее — 48).