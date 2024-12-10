На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились более 1,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 2 по 8 ...04.12.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 1 тыс. 592 человека
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 ноября по ...20.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 1 тыс. 045 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...13.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 854 человека
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...06.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 855 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 28 октября ...