На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились более 1,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 декабря 2024 года COVID-19 заразились 1 424 человека. Это немного меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 1 425 человек).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли шесть человек, госпитализировано 102 свердловчанина. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций значительно выросло (+67%).



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей, при этом количество госпитализаций незначительно увеличилось (+2%). Число поправившихся пациентов также увеличилось на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом.



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 48 человек (неделей ранее — 49).