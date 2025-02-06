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На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 13%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 3 по 9 февраля 2025 года COVID-19 заразились 115 человек. Это на 12,8% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 132 человека).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли два человека, госпитализированы 11 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций снизилось на 26,6%. Неделей ранее в Свердловской области были госпитализированы 15 человек.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 10,4% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций также снизилось на 17,2%. При этом уменьшилось и количество поправившихся пациентов (-9,5%) по сравнению с предыдущим периодом.

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 17 человек (неделей ранее — 20).
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