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На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 3 по 10 марта 2025 года COVID-19 заразились 73 человека. Это на 23,9% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 96 человек).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализированы 7 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций уменьшилось на 58,8%. Неделей ранее в Свердловской области были госпитализированы 17 человек.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 14,8% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций также снизилось на 11%. При этом уменьшилось и количество поправившихся пациентов (-2,6%).

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 19 человек (неделей ранее — 16).
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