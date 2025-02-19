На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 24%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 3 по 10 марта 2025 года COVID-19 заразились 73 человека. Это на 23,9% меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 96 человек).



За указанный период в регионе из-за коронавируса умер один человек, госпитализированы 7 свердловчан. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций уменьшилось на 58,8%. Неделей ранее в Свердловской области были госпитализированы 17 человек.



В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 14,8% по сравнению с предыдущей неделей, число госпитализаций также снизилось на 11%. При этом уменьшилось и количество поправившихся пациентов (-2,6%).



Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 19 человек (неделей ранее — 16).