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10.12.2024

На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились более 1,4 тысячи человек

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 2 по 8 декабря 2024 года COVID-19 заразились 1 425 человек. Это немного меньше показателя предыдущей недели (тогда заразились 1 592 человека).

За указанный период в регионе из-за коронавируса умерли четыре человека, госпитализирован 61 свердловчанин. По сравнению с предыдущей неделей эти показатели снизились.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 за неделю незначительно выросла, количество госпитализаций увеличилось на 3,3%. Число поправившихся пациентов увеличилось на 7,3% по сравнению с предыдущим периодом.

Также на федеральном уровне смертность от COVID-19 снизилась на 22,9% по сравнению с показателями предыдущей недели. За этот период скончались 47 человек (неделей ранее — 61).
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