На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились более 1,4 тысячи человек

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 ноября по ...27.11.2024 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти в полтора раза
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...20.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 1 тыс. 045 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...06.11.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 855 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 28 октября ...30.10.2024 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразились 588 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 21 по 27 ...