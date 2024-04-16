В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 493 человека

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...09.04.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 455 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...28.11.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 октября COVID-19 заразилось 455 ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...