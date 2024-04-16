В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 493 человека

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 апреля COVID-19 заразились 493 человека. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших уменьшилось на 8 человек.



На прежнем уровне осталось количество умерших из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 8 по 14 апреля было выявлено два таких случаев, аналогичные показатели зафиксированы с 15 по 21 апреля. При этом увеличилось число госпитализированных: с 8 по 14 апреля их было 75, с 15 по 21 апреля — 88.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 продолжает сокращаться. Так, с 8 по 14 апреля было выявлено 18 тыс. 137 заразившихся, с 15 по 21 апреля — 16 тыс. 280.