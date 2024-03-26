На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 455 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 по 31 марта COVID-19 заразились 455 человек (с 18 по 24 марта — 506 человек).



При этом уменьшилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 18 по 24 марта таких было 85 человек, с 25 по 31 марта — 77. Количество умерших, как и на прошлой неделе, составило семь человек.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также сократилась. В частности, с 18 по 24 марта число заразившихся составляло 24 тыс. 912 человек, с 25 по 31 марта — 21 тыс. 590.