УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:43

На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 485 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 марта COVID-19 заразились 485 человек (с 4 по 10 марта — 502 человека).

При этом выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 4 по 10 марта таких было 49 человек, с 11 по 17 марта — 60. В два раза увеличилось количество умерших: с 4 по 10 марта от COVID-19 скончалось четверо свердловчан, с 11 по 17 марта — восемь.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. В частности, с 4 по 10 марта число заразившихся составляло 24 тыс. 099 человек, с 11 по 17 марта — 24 тыс. 056.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...

05.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 февраля ...

20.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 394 человека

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 ...

23.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 474 человека

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 15 по 21 ...

16.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков22.02.2024Шигир для каждого22.02.2024Экономический и энергетический эффект01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток
Архив новостей
Март 2024 (423)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18