На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 485 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 марта COVID-19 заразились 485 человек (с 4 по 10 марта — 502 человека).



При этом выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 4 по 10 марта таких было 49 человек, с 11 по 17 марта — 60. В два раза увеличилось количество умерших: с 4 по 10 марта от COVID-19 скончалось четверо свердловчан, с 11 по 17 марта — восемь.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также снизилась. В частности, с 4 по 10 марта число заразившихся составляло 24 тыс. 099 человек, с 11 по 17 марта — 24 тыс. 056.