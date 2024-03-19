На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 марта COVID-19 заразились 506 человек (с 11 по 17 марта — 485 человек).



При этом выросло число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, за неделю с 11 по 17 марта таких было 60 человек, с 18 по 24 марта — 85. При этом сократилось количество умерших: с 11 по 17 марта от COVID-19 скончалось восемь свердловчан, с 18 по 24 марта — семь.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. В частности, с 11 по 17 марта число заразившихся составляло 24 тыс. 056 человек, с 18 по 24 марта — 24 тыс. 912.