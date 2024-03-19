УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...12.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 ...05.03.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 февраля ...20.02.2024 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 394 человека
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 ...16.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 576 человек
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 8 по 14 ...