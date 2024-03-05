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Вчера, 16:22

На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 марта COVID-19 заразились 502 человека, 425 выздоровели.

За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 49 человек. Кроме того, четверо свердловчан умерло.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась. Так, за неделю с 4 по 10 марта с диагнозом коронавирус было госпитализировано 2 тыс. 735 человек, что на 21,9% ниже показателя предыдущей недели. При этом выздоровело на 6,1% меньше людей — 25 тыс. 329 человек.
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