На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 502 человека

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 11 марта COVID-19 заразились 502 человека, 425 выздоровели.



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 49 человек. Кроме того, четверо свердловчан умерло.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась. Так, за неделю с 4 по 10 марта с диагнозом коронавирус было госпитализировано 2 тыс. 735 человек, что на 21,9% ниже показателя предыдущей недели. При этом выздоровело на 6,1% меньше людей — 25 тыс. 329 человек.