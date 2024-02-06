На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 394 человека

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 февраля COVID-19 заразились 394 человека, столько же уральцев выздоровели.



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 77 человек. Кроме того, четверо свердловчан умерло.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, за неделю с 12 по 18 февраля с диагнозом коронавирус было госпитализировано 3 тыс. 215 человек, что на 1,2% выше показателя предыдущей недели. Выздоровело 27 тыс. 469 человек — на 11,4% больше, чем за неделю с 5 по 11 февраля.