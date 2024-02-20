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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 19 по 25 февраля COVID-19 заразились 424 человека, 362 человека выздоровели.

За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 55 человек. Кроме того, шесть свердловчан умерло.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 снизилась. Так, за неделю с 19 по 25 февраля с диагнозом коронавирус было госпитализировано 2 тыс. 970 человек, что на 7,6% ниже показателя предыдущей недели. При этом выздоровело на 2% меньше людей — 26 тыс. 930 человек.
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