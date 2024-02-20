На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 424 человека

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 12 по 18 ...06.02.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 397 человек
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 29 января по ...30.01.2024 В Свердловской области за неделю COVID-19 заразились 336 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 22 по 28 ...09.01.2024 В Свердловской области за первую неделю января COVID-19 заразились 502 человека
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 1 по 7 ...26.12.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1 тыс. 410 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...