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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 февраля по 3 марта COVID-19 заразились 506 человек, 535 выздоровели.

За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 83 человека. Кроме того, пять свердловчан умерло.

В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, за неделю с 26 февраля по 3 марта с диагнозом коронавирус был госпитализирован 3 тыс. 501 человек, что на 17,9% выше показателя предыдущей недели. При этом выздоровело на 0,1% больше людей — 26 тыс. 961 человек.
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