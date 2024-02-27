На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 506 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 февраля по 3 марта COVID-19 заразились 506 человек, 535 выздоровели.



За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализировали 83 человека. Кроме того, пять свердловчан умерло.



В целом по стране заболеваемость COVID-19 выросла. Так, за неделю с 26 февраля по 3 марта с диагнозом коронавирус был госпитализирован 3 тыс. 501 человек, что на 17,9% выше показателя предыдущей недели. При этом выздоровело на 0,1% больше людей — 26 тыс. 961 человек.