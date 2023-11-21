На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 13 по 19 ...14.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%
Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ноября COVID-19 заразился 951 ...14.11.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 50%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 6 по 12 ...07.11.2023 На Среднем Урале за неделю 636 человек заразилось COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 октября ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...