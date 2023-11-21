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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились 1,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 20 по 26 ноября COVID-19 заразилось 1 тыс. 473 человека. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 20% (с 13 по 19 ноября — 1 тыс. 229 случаев).

За указанный период также увеличилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 13 по 19 ноября было выявлено 146 таких случаев, а с 20 по 26 ноября — 176. При этом 1 тыс. 273 человека за указанный период выздоровело, четыре пациента скончались.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, за неделю с 13 по 19 ноября коронавирусом в России заразилось 58 тыс. 150 человек, а с 20 по 26 ноября — 77 тыс. 106. Умерло 90 человек, выздоровело — 54 тыс. 797.
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