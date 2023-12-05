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На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 декабря COVID-19 заразилось 2 тыс. 329 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 14% (с 26 ноября по 3 декабря — 2 тыс. 032 случая).

Кроме того, за указанный период шесть человек скончались от этой болезни. Неделей раньше — с 26 ноября по 3 декабря — было выявлено семь таких случаев. При этом 2 тыс. 017 человек выздоровели.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, за неделю с 26 ноября по 3 декабря коронавирусом в России заразилось 95 тыс. 079 человек, а с 4 по 10 декабря — 107 тыс. 174 человека. Выздоровело за последнюю неделю 97 тыс. 345 человек, умерло — 148.
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