На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразились более 2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 26 ноября по 3 декабря COVID-19 заразилось 2 тыс. 032 человека. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 38% (с 20 по 26 ноября — 1 тыс. 473 случая).



За указанный период также увеличилось число умерших из-за коронавируса свердловчан. Так, с 20 по 26 ноября было выявлено четыре таких случая, а с 26 ноября по 3 декабря — семь.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 также выросла. Так, за неделю с 20 по 26 ноября коронавирусом в России заразилось 77 тыс. 106 человек, а с 26 ноября по 3 декабря — 95 тыс. 079.