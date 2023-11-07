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07.11.2023

На Среднем Урале за неделю 636 человек заразилось COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 октября по 5 ноября COVID-19 заразилось 636 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 40% (с 23 по 29 октября — 455 случаев).

За указанный период также увеличилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 23 по 29 октября был зарегистрирован 91 человек, а с 30 октября по 5 ноября — 120. Кроме этого, за прошедшую неделю шесть человек скончались, 220 — выздоровели.

Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период также выросла. Так, за неделю с 16 по 22 октября коронавирусом в России заразилось 25 тыс. 983 человека, а с 30 октября по 5 ноября — 34 тыс. 191 человек. Умерло 63 человека, выздоровело — 22 тыс. 993.
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