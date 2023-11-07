На Среднем Урале за неделю 636 человек заразилось COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 октября COVID-19 заразилось 455 ...31.10.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 ...24.10.2023 На Среднем Урале за неделю выявлено 313 случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 16 по 22 ...17.10.2023 На Среднем Урале COVID-19 за неделю заразилось 320 человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 9 по 15 ...03.10.2023 На Среднем Урале за неделю COVID-19 заразилось 439 человек
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 25 сентября ...