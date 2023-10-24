На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 45%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 23 по 29 октября COVID-19 заразилось 455 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 45% (с 16 по 22 октября — 313 случаев).



За указанный период также увеличилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 16 по 22 октября таких было зарегистрировано 59 человек, а с 23 по 29 октября — 91.



Отметим, что в целом по стране заболеваемость COVID-19 за указанный период также выросла. Так, за неделю с 16 по 22 октября коронавирусом в России заразилось 19 тыс. 922 человека, а с 16 по 22 октября — 25 тыс. 983 человека.