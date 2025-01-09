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09.01.2025

Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю снизилась в три раза

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года COVID-19 заразился 241 человек. Это на 67% меньше показателя предыдущей недели (с 23 до 29 декабря 2024 года заразились 729 человек).

За указанный период в регионе из-за коронавируса госпитализированы 11 свердловчан, от болезни никто не умер. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализаций уменьшилось почти на 80%.

В целом по стране показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 60,7% по сравнению с предыдущей неделей, количество госпитализаций также сократилось (-58,5%). При этом уменьшилось и число поправившихся пациентов: их стало на 49,1% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Всего в России от COVID-19 за этот период скончались 32 человека (неделей ранее — 56).
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