Власти Екатеринбурга внесут поправки в Генплан развития города до 2045 года

Одобрен главный градостроительный документ Екатеринбурга до 2045 года ...05.06.2023 В Екатеринбурге утвержден Генеральный план развития города до 2045 года
Минстрой Свердловской области утвердил Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об этом рассказал в своем ...05.06.2023 В Екатеринбурге утвержден Генеральный план развития города до 2045 года
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Минстрой Свердловской области утвердил Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об ...01.06.2022 Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...22.06.2021 Власти Екатеринбурга начали подготовку проекта Генплана развития города до 2045 года
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки проекта ...