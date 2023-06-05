Власти Екатеринбурга внесут поправки в Генплан развития города до 2045 года

Одобрен главный градостроительный документ Екатеринбурга до 2045 года ...

В Екатеринбурге утвержден Генеральный план развития города до 2045 года

Минстрой Свердловской области утвердил Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об этом рассказал в своем ...