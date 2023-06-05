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Власти Екатеринбурга внесут поправки в Генплан развития города до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Власти Екатеринбурга внесут поправки в Генеральный план развития города до 2045 года. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Градоначальник поручил департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга подготовить проект о внесении поправок в Генплан. Изменения планируется представить к апрелю 2025 года. Их будут согласовывать в течение нескольких месяцев. Власти города передадут документ в Министерство строительства Свердловской области для окончательного утверждения. Срок подачи — до августа 2025 года.

Напомним, главный документ разрабатывается на 20 лет вперед, чтобы спрогнозировать изменения в инфраструктуре города. Также он предусматривает сохранение существующих зеленых территорий. Согласно данным демографов, к 2045 году в Екатеринбурге будет проживать около 2 млн человек. Продолжится освоение незастроенных участков на Уралмаше и Вторчермете, в Пионерском, на ВИЗе, в Завокзальном, на Эльмаше, в Центральном и Юго-Западном районах, на Уктусе. Новые территории Екатеринбурга будут развивать в южном и юго-восточном направлениях.
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