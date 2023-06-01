Горизонт распланировали

Министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области утвердило Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Это главный градостроительный документ, куда включены карты, зоны и объекты разного уровня значения. В нем описаны параметры, по которым будет развиваться муниципалитет.



«В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории. Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга», — прокомментировал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



Главный документ разрабатывается на 20 лет вперед, чтобы спрогнозировать, каким образом будет развиваться город, где появится новая застройка. Благодаря этому будет понятно, какая необходима социальная, транспортная и инженерная инфраструктура, а также озеленение. В том числе в генплане предусмотрено сохранение и развитие зеленого фонда, включая озеленение территорий общего пользования.



По демографическому прогнозу к 2045 году население города может достигнуть 2 млн человек. Среди территорий, где будет преобразована застройка, можно выделить районы и микрорайоны ВИЗ, Завокзальный, Уралмаш, Эльмаш, Центральный, Пионерский, Юго-Западный, Уктус и Вторчермет. Освоение незастроенных участков предполагается на ВИЗе, в Завокзальном, на Уралмаше, Эльмаше, в Центральном, Пионерском, Юго-Западном, на Уктусе и Вторчермете. Вестись развитие новых территорий Екатеринбурга будет в основном в южном и юго-восточном направлениях.



Пространственное развитие города будет идти по двум сегментам: комплексная застройка и замещение ветхих объектов современными. Плотность городского ядра будет расти при замене аварийных жилых домов, неиспользуемых складских и производственных помещений. Новые районы и микрорайоны должны быть самодостаточными и обеспечены необходимой инфраструктурой.



Некоторые производственные площадки должны быть вынесены из центральной части Екатеринбурга для комфортного проживания граждан. Это связано с санитарными требованиями и выстраиванием транспортной логистики, по которой ограничено движение грузового транспорта по центру города. Но предусмотрены территории под развитие новых предприятий, а на месте вынесенных производств появятся современные жилые комплексы.



Что касается социальной сферы, планируется создать 102 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях, 233 тыс. — в общеобразовательных, 75 тыс. — в организациях дополнительного образования.



Транспортная инфраструктура будет дополнена 574 км улично-дорожной сети и 551 км линий общественного транспорта. Также подразумевается организация крупных транспортно-логистических комплексов — станции Седельниково, транспортно-логистического центра «Уральский» на станции «Аппаратная» и транспортно-логистического центра на станции «Гипсовая».



Также в градостроительном документе учтена роль Екатеринбурга как центра агломерации. Планы выстроены таким образом, чтобы уральская столица могла взаимодействовать с соседними муниципалитетами. Один из важнейших элементов для создания подобного сотрудничества — возможность перемещаться между ними. Поэтому внимание уделяется улично-дорожной сети и общественному транспорту. Уже сейчас действует трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Плюс внутри уральской столицы появится кольцо городской электрички и ответвления в каждый крупный город агломерации.



Ознакомиться с генеральным планом Екатеринбурга можно на официальном портале администрации города. Предполагается, что утвержденный документ — это градостроительный подарок к 300-летию уральской столицы.