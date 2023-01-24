В Екатеринбурге утвержден Генеральный план развития города до 2045 года

Минстрой Свердловской области утвердил Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.
«Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Уточним, что Генеральный план — технический документ, куда включены карты, зоны и объекты разного уровня значения. В нем описаны параметры, по которым будет развиваться город.
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