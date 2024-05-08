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В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября состоится открытая экскурсия «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников». Мероприятие начнется в 15.00 в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного заведения.

Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию ЕМИИ включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи — работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина. Поклонникам живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из коллекции екатеринбургского музея. Экскурсию проведет заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов.
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