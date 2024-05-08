В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников»

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательную программу на праздники ...03.05.2024 Пасхальный перезвон, русский фарфор и провинциальные города
Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные ...07.03.2024 Откормленные петухи, придворные красавицы и греческие боги
Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на выходные ...02.02.2024 Погружение в искусство
Екатеринбургский музей ИЗО приглашает в выходные на экскурсии и мастер-классы ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...