Свердловские сельхозпроизводители получат еще почти 2 млрд рублей в рамках мер господдержки отрасли

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План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает департамент информационной политики ...

План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает ...

Аграрии Свердловской области на площади более 20 тыс. га обработали от болезней 7,8 тыс. тонн семян зерновых культур

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Аграрии Свердловской области приступили к полевым работам. На площади более 20 тыс. га ...

Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Аграрии Свердловской области в 2024 году получат в качестве господдержки более 5 млрд ...

В Свердловской области стартовала посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Свердловские сельхозпроизводители начали весенний сев. В этом году посевные площади ...