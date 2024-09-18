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Свердловские сельхозпроизводители получат еще почти 2 млрд рублей в рамках мер господдержки отрасли

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. Свердловские сельхозтоваропроизводители получат еще около 1,8 млрд руб. в рамках мер господдержки отрасли. Субсидии были выделены по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.

«По решению главы региона Евгения Куйвашева в 2024 году на поддержку сельхозтоваропроизводителей будет направлено свыше 5 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. аграрии уже получили. Господдержка особо важна в период посевной и уборочных кампаний, ведь от этого зависит успешность их прохождения», — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Она также отметила, что к настоящему моменту производители заготовили свыше 1,7 млн т кормовых культур, это 93,3% от плана. Также сельхозпредприятия Свердловской области приступили к уборке однолетних посевов кукурузы и гороха, и повторному окосу полей, где высажены многолетние клевер, люцерна и другие культуры.

Ранее стало известно, что в Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Всего аграрии собрали почти 400 тыс. т зерна. Урожайность в этом году составила до 25,6 центнеров на 1 га.
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