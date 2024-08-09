План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает департамент информационной политики ...09.08.2024 В Свердловской области во второй декаде августа стартует уборочная кампания яровых культур
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В Свердловской области во второй декаде августа стартует уборочная кампания. Готовность ...18.05.2021 В Свердловской области план ярового сева выполнен на 60,2%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. В Свердловской области в рамках посевной кампании план ярового сева выполнен на 60,2%, ...07.10.2020 В Свердловской области завершается уборка урожая
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2020. В Свердловской области подходит к концу уборочная кампания, сообщает департамент ...27.08.2010 План по уборке зерновых культур в Свердловской области выполнен на 40%
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2010. Основные сельскохозяйственные работы в Свердловской области — уборка зерновых и овощей, ...