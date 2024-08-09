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Вчера, 18:00

План уборочной кампании в Свердловской области выполнен на 56%

В Свердловской области план уборочной кампании выполнен на 56%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Всего аграрии собрали почти 400 тыс. т зерна. Урожайность в этом году составила до 25,6 центнеров на 1 га.

«В текущем году мы надеемся собрать с полей более 700 тыс. т зерна, 255 тыс. т картофеля и 44 тыс. т овощей открытого грунта», — сообщила министр АПК и потребительского рынка Анна Кузнецова.

Также в области завершается сбор кормовых культур для животноводческого комплекса. Аграриям необходимо заготовить более 1 млн т сенажа, 753 тыс. т силоса и 179,4 тыс. т сена, чтобы обеспечить животных кормами до следующего лета.

В полях задействована вся техника, в том числе, приобретенная за счет региональных субсидий. Ранее губернатор Евгений Куйвашев выделил субсидию более 500 млн руб. на закупку сельхозтехники, которая позволяет возместить за счет бюджета до 30% стоимости техники.
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