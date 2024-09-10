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Аэропорт Кольцово безвозмездно передаст властям Екатеринбурга 44 тыс. кв. м. земли

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Администрация Екатеринбурга и аэропорт Кольцово заключили между собой соглашение о развитии и поддержке социальной сферы в микрорайоне. Согласно документу, аэропорт безвозмездно передаст в муниципальную собственность принадлежащий ему земельный участок площадью почти 44 тыс. кв. м. вместе с расположенным на нем зданием Дома культуры авиаработников, написал в личном Телеграмм-канале глава города Алексей Орлов.

«После того, как земля поступит в собственность города, мы будем готовиться к следующему этапу — капремонту ДК. Временным решением станет проведение там косметического ремонта, чтобы ребята из детской школы искусств № 10 занимались в комфортных условиях. Также построим в Кольцово физкультурно-оздоровительный комплекс с большим стадионом», — сообщил градоначальник.

Межевание земельного участка займет порядка четырех месяцев.

Ранее власти города утвердили проект межевания территории в Октябрьском районе. В этой локации, помимо прочих объектов, появится новый детский сад на 225 мест. Проект будет реализован к 2030 году. А новый проект планировки территории в Верх-Исетском районе предусматривает строительство школы на 600 мест. Реализация проекта займет более 20 лет.
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