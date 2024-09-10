Аэропорт Кольцово безвозмездно передаст властям Екатеринбурга 44 тыс. кв. м. земли

УрБК, Екатеринбург, 10.09.24. Власти Екатеринбурга утвердили проект межевания территории, ограниченной переулком ...06.06.2024 На юго-западе Екатеринбурга в новом районе будет построено 19 образовательных учреждений на 16 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В новом микрорайоне, который появится в юго-западной части Екатеринбурга, будет ...07.03.2024 В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...