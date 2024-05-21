В Октябрьском районе Екатеринбурга построят детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц ...21.05.2024 В Академическом районе Екатеринбурга построят новый квартал с детским садом на 200 мест
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории ...07.03.2024 В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...04.03.2024 В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детских сада на 650 мест
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...