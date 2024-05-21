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Вчера, 16:04

В Октябрьском районе Екатеринбурга построят детский сад на 225 мест

УрБК, Екатеринбург, 10.09.24. Власти Екатеринбурга утвердили проект межевания территории, ограниченной переулком Базовым, улицей Луганской и руслом Исети. В этой локации, помимо прочих объектов, появится новый детский сад на 225 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, на участке площадью 16,58 га запланировано возведение жилых многоэтажных домов, общественно-деловых учреждений, наземных многоуровневых парковок на 926 мест и торговых центров. Завершающим этапом работ на участке станет благоустройство левого берега реки Исети.

Отметим, что данный проект межевания направлен на развитие территории и получил одобрение на общественных обсуждениях.

Ранее стало известно, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 600 мест. Она появится в рамках проекта планировки территории в границах улиц Репина — Волгоградской — Новой 1 — Зоологической, который подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документам, общая площадь проектируемой территории составит более 27 га. Помимо общеобразовательного учреждения, здесь появится многосекционный жилой комплекс на 120 тыс. кв. м., подземная парковка на 200 машино-мест и надземная многоуровневая автостоянка на 310 машино-мест. Также тут разместят объекты предпринимательской деятельности площадью более 6 тыс. кв. м. Освоение территории планируется завершить к 2030 году.
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