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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 600 мест

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Репина — Волгоградской — Новой 1 — Зоологической. Согласно проекту, здесь будет построена еще одна школа на 600 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно документам, общая площадь проектируемой территории составит более 27 га. Помимо общеобразовательного учреждения, здесь также появится многосекционный жилой комплекс на 120 тыс. кв. м., подземная парковка на 200 машино-мест и надземная многоуровневая автостоянка на 310 машино-мест. Также там разместят объекты предпринимательской деятельности площадью более 6 тыс. кв. м. Освоение территории планируется завершить к 2030 году.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полностью перестроят улицу Малый Конный полуостров на ВИЗе. Глава города Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — улицы местного значения (от улицы Лоцмановых до улицы Водонасосной) с организацией набережной на южном берегу Верх-Исетского пруда.

Масштабное переустройство улицы необходимо для дальнейшего благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. Проект планируется реализовать к 2045 году.
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