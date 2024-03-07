В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 600 мест

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УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...

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УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...

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УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал проект реконструкции улицы Кирова с ...