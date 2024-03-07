В Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет построена еще одна школа на 600 мест

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...07.03.2024 В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...22.02.2024 В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...23.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал проект развития рекреационной зоны на ВИЗе
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов согласовал проект реконструкции улицы Кирова с ...