В Екатеринбурге будет перестроена улица Малый Конный полуостров

В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства набережной Исети по улице Щербакова ...04.03.2024 В Екатеринбурге в 2024 году очистят от мусора около 20 км акватории рек Исети и Патрушихи
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в 2024 году продолжится очистка акватории Исети и Патрушихи от мусора. ...22.02.2024 В трех районах Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено три школы и пять детских садов для 5 тыс. детей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания территории в трех районах ...25.01.2024 В Екатеринбурге определились с концепцией благоустройства набережной южного берега Верх-Исетского пруда
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега ...11.02.2022 В Екатеринбурге вынесут на общественное обсуждение проекты развития набережной Исети от улицы Щорса до переулка Базового
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге будут вынесены на общественные обсуждения проекты планировки и ...