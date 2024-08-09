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Вчера, 14:43

В Екатеринбурге будет перестроена улица Малый Конный полуостров

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — улицы местного значения (от улицы Лоцмановых до улицы Водонасосной) с организацией набережной на южном берегу Верх-Исетского пруда. В рамках проводимых работ будет полностью перестроена улица Малый Конный полуостров, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, согласно постановлению, она по-прежнему будет соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых, однако в районе трамвайной остановки «Малый Конный полуостров» дорога пройдет ближе к берегу. По проекту здесь появится двухполосная проезжая часть шириной 7 м, трехметровые тротуары и велодорожки шириной 2,5 м.

Масштабное переустройство улицы необходимо для дальнейшего благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. В пространстве появятся детские и спортивные площадки, несколько деревянных пирсов и надводная платформа у перешейка полуострова Баран. Также в планах перенести трамвайную ветку, идущую вдоль улицы Малый Конный полуостров. Проект планируется реализовать к 2045 году.
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