В Екатеринбурге будет перестроена улица Малый Конный полуостров

В Екатеринбурге утвердили концепцию благоустройства набережной Исети по улице Щербакова ...

В Екатеринбурге в 2024 году очистят от мусора около 20 км акватории рек Исети и Патрушихи

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Екатеринбурге в 2024 году продолжится очистка акватории Исети и Патрушихи от мусора. ...