На меры поддержки по программам «Земский учитель» и «Земский доктор» из бюджета Свердловской области выделено 158 млн рублей

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил региональную программу по созданию медицинских классов в школах

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил решить кадровые вопросы в здравоохранении и других социальных сферах

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам регионального правительства и главам ...

В Свердловской области разработана программа подготовки врачей для отдаленных больниц

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева подготовил ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости привлечения молодых специалистов для работы в сельском хозяйстве

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел в Красноуфимске выездное ...