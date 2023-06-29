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Вчера, 15:44

На меры поддержки по программам «Земский учитель» и «Земский доктор» из бюджета Свердловской области выделено 158 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. На меры поддержки для участников программ «Земский учитель» и «Земский доктор» в Свердловской области в этом году выделено 158,5 млн руб. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи, сообщает департамент информационной политики региона.

Губернатор отметил, что в этом учебном году в сельские школы трудоустроились 74 педагога, каждый получил по 1 млн руб. за переезд. Что касается медиков, в этом году запланирована выплата 173 медицинским работникам, которые решили работать в небольших населенных пунктах — они получат от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. в зависимости от медицинской специализации и выбранной территории.

Евгений Куйвашев также напомнил, что закреплению кадров в муниципалитетах способствует ряд других мер — от субсидий за коммунальные услуги тем, кто работает на селе, до присуждения специальных премий за профмастерство.

Ранее Евгений Куйвашев утвердил программу по созданию медицинских классов в образовательных учреждениях. Предполагается, что такой проект поможет поступить в медицинский колледж и университет, а в дальнейшем — решить проблему с кадрами в региональных больницах.
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